Штормове попередження оголошене в Криму до неділі

Штормове попередження оголошене в Криму на п`ятницю і суботу, 5 і 6 березня, через очікуване погіршення погодних умов, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

На території автономії можливі сильні дощі з мокрим снігом і посилення північно-східного вітру з переходом у північно-західний, пориви сягатимуть 22 метрів за секунду.

«Про погіршення погодних умов доведено до відома підрозділам кримського управління МНС і службам взаємодії», - йдеться в повідомленні.