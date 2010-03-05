Відміну місцевих виборів оскаржили

Блок Юлії Тимошенко оскаржив у Конституційному Суді України постанову Верховної Ради про відміну місцевих виборів, раніше призначених на 30 травня, повідомила прес-служба БЮТ.

«У відповідності до Конституції група народних депутатів звернулася до Конституційного Суду з поданням щодо постанови від 16 лютого про скасування виборів до місцевих рад та сільських, селищних і міських голів», - сказав депутат, член фракції БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

«Ця постанова оскаржується з мотивів її невідповідності Конституції України», - наголосив він.

Депутат зазначив, що документи були зареєстровані у канцелярії суду в четвер.

16 лютого Верховна Рада прийняла постанову, якою скасувала місцеві вибори, заплановані на 30 травня цього року. Депутати заявили, що держбюджет-2010 досі не прийнятий, а тому грошей на вибори не буде.