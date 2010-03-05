Президенти України і Росії домовляться про майбутнє ЧФ РФ
20:49, 05 березня 2010Крым
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Янукович: історія питання давня
Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовляться про майбутнє Чорноморського флоту РФ, заявив глава української держави, передає УНІАН.
«Історія цього питання давня. І завжди з цього питання домовлялися окремо Президенти двох країн. І це з розумінням сприймалося і народом України, і Росії. Думаю, що й зараз буде так само», - підкреслив він на спільній з МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції у Москві.
МЕДВЕДЄВ заявив, що глави двох країн домовилися проводити консультації щодо ЧФ РФ в майбутньому на основі чинного договору про базування флоту на території України 1997 року.
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