Президенти України і Росії домовляться про майбутнє ЧФ РФ

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовляться про майбутнє Чорноморського флоту РФ, заявив глава української держави, передає УНІАН.

«Історія цього питання давня. І завжди з цього питання домовлялися окремо Президенти двох країн. І це з розумінням сприймалося і народом України, і Росії. Думаю, що й зараз буде так само», - підкреслив він на спільній з МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції у Москві.

МЕДВЕДЄВ заявив, що глави двох країн домовилися проводити консультації щодо ЧФ РФ в майбутньому на основі чинного договору про базування флоту на території України 1997 року.