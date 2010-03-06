Регіонали вирішили міняти спікера

Президент корпорації «Укрросбуд», депутат Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ рішенням президії політради Партії регіонів призначений виконуючим обов`язки голови кримської організації політичної сили, повідомила прес-служба штабу.

«Є рішення президії політради партії, що депутат Верховної ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ є виконуючим обов`язків керівника КРО ПР», - сказав заступник лідера Партії регіонів Василь ДЖАРТИ на раді парторганізації у суботу.

З середини вересня 2009 року тимчасово виконував обов`язки керівника кримської Партії регіонів секретар міськради Ялти, член ПР Олексій БОЯРЧУК. До цього лідером кримських регіоналів був депутат Верховної Ради України Василь КИСЕЛЬОВ. Президія політради Партії регіонів вирішила виключити КИСЕЛЬОВА з лав політсили за «спричинення шкоди її репутації» і порушення вимог статуту. Після чого він заявив про добровільний вихід з партії.

Учасники засідання проголосували за обрання КОНСТАНТИНОВА лідером фракції Партії регіонів у кримському парламенті. Фракції рекомендовано виступити з ініціативою «проведення позачергової сесії з питання переобрання спікера» ВР автономії.

Кримським спікером є «регіонал» Анатолій ГРИЦЕНКО. Він очолював фракцію блоку «За Януковича!» у Верховній раді Криму.

На посаду нового голови парламенту рекомендована кандидатура КОНСТАНТИНОВА, говориться в повідомленні штабу.

«Віктор ЯНУКОВИЧ викликав до себе Анатолія ГРИЦЕНКА і запропонував йому перейти на роботу до Києва», - інформує офіційний сайт кримської організації Партії регіонів із посиланням на ДЖАРТИ, який курує Крим по партійній лінії.

КОНСТАНТИНОВ заявив, що склав з себе повноваження президента компанії «Укрросбуд», передавши справи Володимиру ЯСИНСЬКОМУ, і «готується виконувати нову роль», повідомляє сайт.

«Мені б хотілося, щоб ні у кого не було побоювань, що, поєднуючи виконання обов`язків глави парторганізації і обіймаючи посаду спікера, я узурпую владу... Я бачу своїм завданням мобілізувати актив партії для виконання програми президента Віктора ЯНУКОВИЧА "Україна для людей" і направити роботу Верховної ради Криму в те ж русло», - цитує КОНСТАНТИНОВА портал.

У засіданні ради взяли участь 27 з 40 її членів.