150 бездомних знайшли в Севастополі

150 бездомних виявлено в Севастополі за два місяці 2010 року, тоді як за той же період 2009-го - 87, повідомив директор комунальної установи «Севастопольський центр обліку бездомних громадян» Олександр ПЕТІН.

20 допомогли відновити паспорти (у 2009 році - 13-ти). 20 направили до медустанов для лікування, з них троє - до стаціонару.

Бездомних знаходять під час соціального патрулювання. За два місяці провели 23 рейди.

Фахівці заявили про необхідність розміщення павільйону для організації пункту харчування бездомних на 5 км Балаклавського шосе.

Крім того, вони наполягають на пошуку приміщень для роботи з бездомними і людьми, що звільнилися з місць позбавлення волі, і створенні центру соціальної адаптації.

Управлінню праці і соціального захисту населення рекомендовано розробити програму соцдопомоги бездомним Севастополя і представити її на затвердження до міськради.