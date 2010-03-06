Чого бажають жінки на 8 березня

Квіти, турбота, ювелірна прикраса, гроші і романтична подорож лідирують у рейтингу подарунків, які хотіли б отримати жінки на 8 березня, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Квіти, парфуми та косметика - це подарунки, які чоловіки дарують частіше, ніж хотіли б жінки.

26% жінок бажають отримати у подарунок квіти, 32% чоловіків планують їх дарувати.

На другому місці в ієрархії подарунків у жінок - турбота і увага. На них чекають 13%, проте лише 6% чоловіків планують такий подарунок.

6% жінок заявили, що у них немає людини, яка б робила подарунки на 8 березня (5% чоловіків сказали, що їм нема, кому дарувати).

Найбільш незадоволені потреби жінок - гроші (6,7% жінок хотіли биотримати їх, на 2% менше чоловіків мають намір подарувати), будинок чи квартира (очікують майже на 1% жінок більше, ніж чоловіків, що мають намір дарувати їх), господарські дрібниці (майже 1% різниці).

8-17 лютого методом інтерв`ю опитано 2032 респонденти, що мешкають у 144 населених пунктах усіх областей України та в Криму.

"Порівняно із 2003 роком зменшилася кількість чоловіків, які планують дарувати квіти (з 38% до 32%). З 2003 року суттєво збільшилася кількість жінок, які чекають від чоловіків турботи та уваги (з 2% до 13%), кількість чоловіків, які планують саме такий подарунок, збільшилася з 1% до 6%. Кількість жінок, які б хотіли отримати у подарунок гроші, збільшилася з 3% (у 2003 році) до 7% (у 2010). Збільшилася кількість чоловіків, які можуть собі дозволити і планують подарувати жінкам романтичну подорож. У 2003 році таких було лише 3%, у 2010 році - 7%", - йдеться в прес-релізі.