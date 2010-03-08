МНС попереджає про сильний сніг у горах Криму
11:27, 08 березня 2010Крым
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На території автономії - ожеледь
Штормове попередження оголошено в Криму на 8 і 9 березня через складні погодні умови, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На території автономії – ожеледь, у горах очікується сильний сніг.
Проте, проїзд кримськими дорогами, зокрема в районі Ангарського і Грушевського перевалів, вільний.
Негода в неділю пошкодила лінію електропередачі, через що без світла залишилися три села на сході Криму. Бригада електриків вела ремонтні роботи. Електропостачання відновлене.
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