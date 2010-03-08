МНС попереджає про сильний сніг у горах Криму

Штормове попередження оголошено в Криму на 8 і 9 березня через складні погодні умови, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

На території автономії – ожеледь, у горах очікується сильний сніг.

Проте, проїзд кримськими дорогами, зокрема в районі Ангарського і Грушевського перевалів, вільний.

Негода в неділю пошкодила лінію електропередачі, через що без світла залишилися три села на сході Криму. Бригада електриків вела ремонтні роботи. Електропостачання відновлене.