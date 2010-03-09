Вогонь забрав життя жінки в Криму

Одна людина загинула і одну вдалося врятувати при пожежі в одноповерховому будинку в Білогірському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Вогонь спалахнув 8 березня.

На пожежі виявлено тіло жінки, 1969 року народження. Причина смерті з`ясовується.

Врятована жінка, 1970 року народження. Вона відмовилася від шпиталізації.

Полум`я пошкодило речі та меблі на площі 12 квадратних метрів. Причина пожежі і нанесений нею збиток встановлюються.