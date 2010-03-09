Вогонь забрав життя жінки в Криму
09:43, 09 березня 2010Крым
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Трагедія сталася 8 березня
Одна людина загинула і одну вдалося врятувати при пожежі в одноповерховому будинку в Білогірському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Вогонь спалахнув 8 березня.
На пожежі виявлено тіло жінки, 1969 року народження. Причина смерті з`ясовується.
Врятована жінка, 1970 року народження. Вона відмовилася від шпиталізації.
Полум`я пошкодило речі та меблі на площі 12 квадратних метрів. Причина пожежі і нанесений нею збиток встановлюються.
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