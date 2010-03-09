У Севастополі вшанували Кобзаря

Мітинг і церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку відбулися у Севастополі на честь 196-ї річниці від дня народження поета.

У заходах взяли участь керівництво держаної адміністрації і міської ради, районних державних адміністрацій і райрад, представники громадськості, командування Військово-морських сил України і Чорноморського флоту РФ.

Голова севастопольської міськради Валерій САРАТОВ назвав символічним, що Віктор ЯНУКОВИЧ як президент України свої поїздки в регіони розпочав саме з поїздки в Канів, де відвідав могилу Шевченка.

Глава представницької влади міста закликав присутніх до «єдності у відстоюванні спільних позицій в інтересах держави Україна».

Заступник командувача ЧФ РФ з виховної роботи контр-адмірал Олександр ПУШКАРЬОВ зауважив, що відзначаючи 196-ту річницю від дня народження Шевченка, «ми тим самим ще раз згадуємо наші спільні духовні джерела, мовну близькість». На думку ПУШКАРЬОВА, «взаємозбагачення культурними цінностями наших народів - це головна складова нашої гордості і національної самосвідомості».