Янукович: українська мова буде єдиною державною

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська мова буде єдиною державною в Україні.

«В Україні буде розвиватись українська мова як єдина державна», - сказав ЯНУКОВИЧ під час вручення шевченківських премій у Каневі.

Президент наголосив, що перекоси в мовній політиці, які допустила минула влада, призвели до приниження і утисків прав як російськомовного населення, так і представників інших національностей.

«Все це необхідно виправити і врахувати в мовній політиці в процесі імплементації Європейської хартії регіональних мов», - сказав ЯНУКОВИЧ, якого цитує УНІАН.

ЯНУКОВИЧ не відмовляється від своїх програмних принципів захисту російської мови в Україні, заявила пізніше заступник керівника адміністрації глави держави Ганна ГЕРМАН.

«Мова йде про імплементацію Європейської хартії регіональних мов і про те, що на виконання цієї хартії будуть спрямовані всі зусилля президента і депутатської фракції, яка його підтримує», - наводить її слова Українська правда.