Українці поставили оцінку Ющенку (опитування)

Українці оцінили на “двійку” діяльність Віктора ЮЩЕНКА на посту президента, свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Респонденти оцінювали діяльність ЮЩЕНКА за 5-бальною шкалою, де "1" означає дуже погано, а "5" - дуже добре. Середня оцінка склала 2,17 бали.

Така оцінка з боку опитаних є очікуваною, враховуючи надзвичайне розчарування громадян, яке відбулося за час правління ЮЩЕНКА, заявив директор соцслужби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

Повна підтримка діяльності ЮЩЕНКА у лютому 2010 року порівняно з лютим 2005 року впала у 17 разів (з 48,3% до 2,8%). Водночас непідтримка його дій зросла за цей період з 23,3% до 73,6%.

Порівнюючи виконання обов’язків президента України різними політиками, які перебували на цій посаді, близько третини опитаних (32,6%) вважають, що найкращим був Леонід КУЧМА. 12,6% респондентів кращим назвали Леоніда КРАВЧУКА і лише 10,6% за ЮЩЕНКА. Відносна більшість опитаних (44,1%) не змогли виділити нікого з них або не відповіли на запитання.

43,2% українців вважає, що ЮЩЕНКО повинен відійти від політичного і громадського життя. П’ята частина опитаних (20,5%) вважають, що він має зайнятися громадською діяльністю. Приблизно однакові частки респондентів схиляються до думки, що ЮЩЕНКО має продовжити активну політичну діяльність (11,3%), та хотіли б, щоб він був притягнений до суду (12%). Решта опитаних не визначилися або дали іншу відповідь.

Порівняно з відповідями на аналогічне питання стосовно майбутнього КУЧМИ, яке ставилося у лютому 2005 року, до ЮЩЕНКА населення ставиться менш агресивно. Притягнення КУЧМИ до суду у 2005 році хотіли 35,3% опитаних.

Дослідження було проведено з 26 лютого по 2 березня. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.