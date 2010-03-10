Прокуратура перевіряє, чому затримався рейс Сімферополь-Київ

Прокуратура перевіряє заяву про невиліт літака з Сімферополя до Києва 9 березня через нетверезих членів екіпажа.

«Триває перевірка заяви народних депутатів. Поки кримінальну справу не порушено», - повідомила телефоном УНІАН прес-секретар кримського прокурора Наталія БОЯРКІНА.

ГРАЧ заявив, що літак компанії «Донбасаеро», який мав 9 березня вилетіти до Києва, не зміг цього зробити, оскільки всі члени екіпажа перебували у нетверезому стані.

Серед людей, які придбали квитки на літак, були депутати Леонід ГРАЧ і Борис ДЕЙЧ, заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА, повідомила прес-служба комуніста.

ГРАЧ вимагає провести розслідування.

9 березня кримські ЗМІ повідомляли, що у Сімферополі виліт кількох літаків затримується через сильний вітер.