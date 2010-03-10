Під вікнами палацу в Криму дев`ять людей хочуть щось побудувати

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) скасував рішення судів, які узаконили виділення земельних ділянок на території Юсуповського палацово-паркового комплексу в Криму.

«Касаційна інстанція підтвердила доводи про неможливість житлового приватного будівництва на землях історико-культурного призначення», - говориться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

ВАСУ задовольнив касаційну скаргу прокуратури.

Раніше за протестом наглядового відомства Ялти було скасовано рішення Корєїзької селищної ради про виділення у межах палацово-паркового комплексу ділянок дев`яти громадянам. «Вони почали в судах відстоювати своє право будуватися під вікнами палацу», - заявляє прокуратура.

Адмінсуд направив справу на новий розгляд.

12 лютого Верховна Рада України розширила перелік пам`ятників культурної спадщини, що не підлягають приватизації, серед них - комплекс Юсуповського палацу XIX-XX вв.