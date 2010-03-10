Жителя Криму засудили до 12 років за пальбу через релігію

Житель Сімферополя, який стріляв у віруючого через неправильне, на його думку, тлумачення релігійного вчення, засуджений до дванадцяти років позбавлення волі, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Інцидент стався два роки тому.

Прокуратура звинуватила кримчанина в замаху на умисне вбивство і незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

«Апеляційний суд Криму, вивчивши представлені прокуратурою докази вини 30-річного сімферопольця, визнав їх достатніми і призначив нетерпимому до чужої думки віруючому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі», - говориться в прес-релізі.