Пілотів напідпитку не пустили на борт

Компанія «Донбасаеро» проводить внутрішнє розслідування причин затримки рейса Сімферополь - Київ у вівторок, заявив генеральний директор підприємства Олександр ГРЕЧКО.

«Ранковий рейс (плановий виліт - о 7.15), що виконувався літаком Як-42 авіакомпанії «Донбасаеро», був затриманий на 16 годин 37 хвилин. Частина пасажирів відкладеного рейса була доставлена з Сімферополя денним рейсом до Києва», - говориться в коментарі керівника авіакомпанії.

«Донбасаеро» приносить пасажирам вибачення за незручності.

Компанія просить «всіх, включаючи постраждалих від затримки рейса народних депутатів, не політизувати події й уникати неточностей і спотворень». «Ми категорично не згодні з висновками окремих депутатів про «розвал авіатранспортної системи країни», а також із звинуваченнями на адресу екіпажу в спробі «обійти» контрольні служби під час медичного огляду. Система медичного контролю в аеропортах України налагоджена, передполітний алкогольний тест в аеропорту є його складовою, і ніхто з членів екіпажу не має права від нього ухилятися», - заявив ГРЕЧКО.

За попередніми даними компанії, в ніч на 9 березня екіпаж «був із затримкою доставлений для відпочинку в готель - о 2.30». «У зв`язку з цим, згідно з нормами передполітного відпочинку, виліт рейсу міг відбутися не раніше 12.00 9 березня. Проте служби аеропорту не попередили пасажирів про вимушене 5-годинне перенесення рейсу, оголошуючи затримку щогодини», - сказав гендиректор.

Згодом виліт літака виявився неможливим через метеоумови - сильний боковий вітер.

«У зв`язку з чим необхідності прибуття екіпажу в аеропорт не було. Однак екіпаж літака на вимогу адміністрації аеропорту «Сімферополь» прибув для проходження передполітного медичного огляду», - заявив ГРЕЧКО.

«За поки що непідтвердженими даними, під час огляду, проведеного відповідною службою аеропорту, виникла підозра щодо наявності алкоголю в крові бортмеханіка й одного з бортпровідників. При цьому у командира повітряного судна, другого пілота і трьох бортпровідників ці показники, за попередніми результатами тесту, були в нормі», - наголошує гендиректор.

Пізно увечері 9 березня після поліпшення метеоумов повітряне судно з іншим складом екіпажу, заміненим у порядку планової ротації, вилетіло до Києва.

Представники «Донбасаеро» сприяють у роботі комісії, створеної авіаційною владою України для з`ясування обставин інциденту.

«Поки що авіакомпанія не має у своєму розпорядженні документальних підтверджень результатів алкогольного тесту. У разі їх підтвердження до винних буде застосовано заходи згідно з чинним законодавством», - заявив керівник «Донбасаеро».

Депутат Леонід ГРАЧ у середу заявив, що літак компанії «Донбасаеро», який мав 9 березня вилетіти з Сімферополя до Києва, не зміг цього зробити, оскільки всі члени екіпажу були в нетверезому стані.

Серед людей, які придбали квитки на цей рейс, виявилися депутати Леонід ГРАЧ і Борис ДЕЙЧ, заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

Прокуратура перевіряє заяву ГРАЧА.

Розслідування інциденту проводить комісія Державіаадміністрації.

У бортінженера та бортпровідника літака, який 9 березня мав летіти з Сімферополя до Києва, обстеження підтвердило наявність алкоголю в крові, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України. «Був проведений тест-контроль екіпажу на вживання алкогольних напоїв. Обстеження підтвердило наявність алкоголю: у бортінженера - 0,75 промілле, у бортпровідника - 0,57 промілле (норма до 0,2 промілле)», - заявляє відомство.