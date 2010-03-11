Нову коаліцію створили в Раді
10:47, 11 березня 2010Крым
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Назва «Стабільність і реформи»
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про створення нової коаліції у парламенті, до неї увійшли 235 депутатів - представники фракцій Партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина та окремі парламентарії.
«Оголошую про сформування та реєстрацію в апараті Верховної Ради коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи», - сказав він.
Фракція Блоку Юлії Тимошенко оголосила про перехід в опозицію і про формування опозиційного уряду.
Лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО вважає, що коаліція створена з грубим порушенням законодавства.
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