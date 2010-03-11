Нову коаліцію створили в Раді

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про створення нової коаліції у парламенті, до неї увійшли 235 депутатів - представники фракцій Партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина та окремі парламентарії.

«Оголошую про сформування та реєстрацію в апараті Верховної Ради коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи», - сказав він.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко оголосила про перехід в опозицію і про формування опозиційного уряду.

Лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО вважає, що коаліція створена з грубим порушенням законодавства.