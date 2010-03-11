Україна отримала новий уряд

Верховна Рада призначила Миколу АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра України.

За проголосували 242 із 343 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього парламент затвердив склад Кабінету міністрів. За ухвалення рішення проголосували 240 депутатів із 353 зареєстрованих у залі.

Андрія КЛЮЄВА призначено першим віце-прем’єр-міністром.

Віце-прем’єрами стали Борис КОЛЕСНІКОВ, Сергій ТІГІПКО, Володимир СЕМИНОЖЕНКО, Володимир СІВКОВИЧ, Віктор СЛАУТА, Віктор ТИХОНОВ.

Міністром юстиції призначено Олександра ЛАВРИНОВИЧА, міністром внутрішніх справ - Анатолія МОГИЛЬОВА, міністром з питань надзвичайних ситуацій - Нестора ШУФРИЧА.

Міністром економіки призначено Василя ЦУШКА, міністром фінансів - Федора ЯРОШЕНКА, міністром палива та енергетики призначено - Юрія БОЙКА.

Віктор БОЙКО став міністром охорони навколишнього природного середовища, Олександр ПОПОВ - міністром з питань житлово-комунального господарства.

Міністром транспорту і зв’язку призначено Костянтина ЄФИМЕНКА, міністром промислової політики - Дмитра КОЛЄСНІКОВА, міністром аграрної політики - Миколу ПРИСЯЖНЮКА, міністром регіонального розвитку та будівництва - Володимира ЯЦУБУ, міністром вугільної промисловості - Юрія ЯЩЕНКА.

Міністром освіти і науки призначено Дмитра ТАБАЧНИКА, міністром охорони здоров’я - Зіновія МИТНИКА, міністром праці та соціальної політики - Василя НАДРАГУ, міністром у справах сім’ї, молоді та спорту - Равіля САФІУЛЛІНА, міністром культури та туризму - Михайла КУЛИНЯКА, міністром Кабінету міністрів - Анатолія ТОЛСТОУХОВА.

Також ВР призначила Костянтина ГРИЩЕНКА міністром закордонних справ України, Михайла ЄЖЕЛЯ - міністром оборони.