Меджліс вважає нового главу МВС фашистом і хоче кримінальну справу

Меджліс кримських татар ініціює порушення кримінальної справи стосовно Анатолія МОГИЛЬОВА, призначеного у четвер на посаду міністра внутрішніх справ України, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

«У нас готове звернення про порушення проти цієї людини кримінальної справи за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - сказав журналістам лідер меджлісу, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Підставою ДЖЕМІЛЄВ називає вислови «фашистського спрямування» в ЗМІ.

Він заявив, що меджліс «особливо не розраховує» на українські суди, тому, найімовірніше, звертатиметься в європейські інстанції.

Крім того, ДЖЕМІЛЄВ має намір порушити питання про МОГИЛЬОВА в Європарламенті, де в лідера кримських татар запланований виступ.

ДЖЕМІЛЄВ назвав небезпечним для України призначення МОГИЛЬОВА главою МВС.

«Сумно для країни, що люди з такими думками обіймають великі пости», - сказав керівник меджлісу.

У 2007 році МОГИЛЬОВ очолював кримську міліцію.

Під час виборів президента України МОГИЛЬОВ керував кримським штабом Віктора ЯНУКОВИЧА.