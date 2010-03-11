Меджліс вважає нового главу МВС фашистом і хоче кримінальну справу
Підстава - публікація 2008 року
Меджліс кримських татар ініціює порушення кримінальної справи стосовно Анатолія МОГИЛЬОВА, призначеного у четвер на посаду міністра внутрішніх справ України, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
«У нас готове звернення про порушення проти цієї людини кримінальної справи за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - сказав журналістам лідер меджлісу, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.
Підставою ДЖЕМІЛЄВ називає вислови «фашистського спрямування» в ЗМІ.
Він заявив, що меджліс «особливо не розраховує» на українські суди, тому, найімовірніше, звертатиметься в європейські інстанції.
Крім того, ДЖЕМІЛЄВ має намір порушити питання про МОГИЛЬОВА в Європарламенті, де в лідера кримських татар запланований виступ.
ДЖЕМІЛЄВ назвав небезпечним для України призначення МОГИЛЬОВА главою МВС.
«Сумно для країни, що люди з такими думками обіймають великі пости», - сказав керівник меджлісу.
У 2007 році МОГИЛЬОВ очолював кримську міліцію.
Під час виборів президента України МОГИЛЬОВ керував кримським штабом Віктора ЯНУКОВИЧА.