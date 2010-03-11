Питання відкриття представництва США в Криму ще не вирішено

Питання про відкриття в Сімферополі дипломатичного представництва Сполучених Штатів Америки поки не вирішено у Вашингтоні, заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

«Питання знаходиться в стадії подальшого розгляду. Обговорення триває, задіяно багато факторів, включаючи необхідне фінансування», - сказав він журналістам у Сімферополі.

Перший віце-спікер кримського парламенту Григорій ІОФФЕ після зустрічі з ТЕФФТОМ заявив, що питання про відкриття диппредставництва США поки що не стоїть.

«Коли питання буде переглянуто американською стороною, будуть дотримані всі формальності, будуть якісь відносини, пов`язані з центральною владою, обов`язково - з владою автономії, тоді це буде актуально», - сказав ІОФФЕ.

В рамках підписаної в грудні 2008 року Хартії про стратегічне партнерство Україна дала згоду на відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі. Передбачалося, що в його штаті будуть один або два дипломата.

У лютому 2009 року Верховна Рада Криму звернулася до президента України, прем`єр-міністра і спікера Верховної Ради із закликом відмовитися від відкриття в Сімферополі диппредставництва США.

Голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що ініціатива відкрити офіс США не обговорювалася з керівництвом автономії.