США готові працювати з новим урядом України – посол
17:00, 11 березня 2010Крым
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Теффт приїхав до Криму
Сполучені Штати Америки готові працювати з новим українським урядом, заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФФТ.
«Ми готові співпрацювати з президентом ЯНУКОВИЧЕМ, готові співпрацювати з новим урядом, і ми сподіваємося, що і надалі здійснюватимуться реформи, які підуть на благо Україні, її економіці, її суспільству», - сказав посол журналістам у Сімферополі.
ТЕФФТ зазначив, що його слова - повторення заяв президента США Барака ОБАМИ і американського держсекретаря Хіларі КЛІНТОН.
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