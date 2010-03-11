США готові працювати з новим урядом України – посол

Сполучені Штати Америки готові працювати з новим українським урядом, заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

«Ми готові співпрацювати з президентом ЯНУКОВИЧЕМ, готові співпрацювати з новим урядом, і ми сподіваємося, що і надалі здійснюватимуться реформи, які підуть на благо Україні, її економіці, її суспільству», - сказав посол журналістам у Сімферополі.

ТЕФФТ зазначив, що його слова - повторення заяв президента США Барака ОБАМИ і американського держсекретаря Хіларі КЛІНТОН.

У четвер Верховна Рада затвердила склад Кабміну.