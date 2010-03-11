Янукович просить Могильова зробити міліцію не такою, як за Луценка
Ключове слово - "деполітизація"
|Віктор Янукович
«Я хотів би, щоб ви критично проаналізували досвід свого попередника і зробили висновки», - сказав ЯНУКОВИЧ під час представлення нового міністра колективу МВС.
За словами президента, міліцію треба буде перебудовувати.
«Такою, як вона була за ЛУЦЕНКА, вона не повинна бути. Деполітизація - це дуже важливе завдання перед міліцією», - сказав ЯНУКОВИЧ.
Анатолій МОГИЛЬОВ народився у 1955 році.
У 1977 році закінчив Слов’янський педагогічний інститут, у 1993 році - Українську академію внутрішніх справ.
Працював на різних посадах у міліції Донецькій області.
У 2007 році був начальником кримського управління МВС - заступником міністра внутрішніх справ України.
Під час виборчої кампанії очолював кримський штаб кандидата у президенти ЯНУКОВИЧА.