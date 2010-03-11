Янукович просить Могильова зробити міліцію не такою, як за Луценка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає нового міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА зробити роботу міліції аполітичною.

«Я хотів би, щоб ви критично проаналізували досвід свого попередника і зробили висновки», - сказав ЯНУКОВИЧ під час представлення нового міністра колективу МВС.

За словами президента, міліцію треба буде перебудовувати.

«Такою, як вона була за ЛУЦЕНКА, вона не повинна бути. Деполітизація - це дуже важливе завдання перед міліцією», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Анатолій МОГИЛЬОВ народився у 1955 році.

У 1977 році закінчив Слов’янський педагогічний інститут, у 1993 році - Українську академію внутрішніх справ.

Працював на різних посадах у міліції Донецькій області.

У 2007 році був начальником кримського управління МВС - заступником міністра внутрішніх справ України.

Під час виборчої кампанії очолював кримський штаб кандидата у президенти ЯНУКОВИЧА.