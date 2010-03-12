Ініціатори відставки спікера погрожують зібратися у вівторок

Опоненти голови Верховної Ради Криму, представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА, яким спікер відмовив у проведенні позачергового засідання парламенту автономії для розгляду питання про його відставку, мають намір організувати депутатські збори.

«Довільно трактуючи регламент Верховної Ради Криму, цей посадовець (ГРИЦЕНКО) грубо порушує права депутатів», - говориться в повідомленні кримської організації партії «Союз», чиї представники серед ініціаторів відставки спікера.

Опоненти ГРИЦЕНКА пропонують провести збори 16 березня в залі пленарних засідань кримського парламенту.

«Представники фракцій «Союз», «Блок «За Януковича», «Крим», депутатської групи «Російська Єдність» і ряд незалежних депутатів відповідно до своїх повноважень скликають депутатські збори 16 березня», - говориться в прес-релізі.

6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції «регіоналів» у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували кандидатуру виконуючого обов`язки керівника кримської організації ПР Володимира КОНСТАНТИНОВА.

9 березня спікерові передали вимогу про скликання засідання, під яким підписалися 52 із 100 депутатів парламенту автономії.

12 березня стало відомо, що ГРИЦЕНКО відмовив групі депутатів у скликанні засідання.

Він заявив, що підписанти не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень про звільнення з посад спікера, двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту підготовлені з порушенням регламенту.