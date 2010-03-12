Землетрус не загрожує Криму
А ось кількість психів може зрости
Криму найближчим часом не загрожує могутній землетрус, заявляє кримське управління МНС.
Останні кілька днів активно мусуються чутки про можливий сильний землетрус на півострові. Джерелом їх виникнення стали заяви румунських сейсмологів і низка землетрусів, що прокотилися світом, говориться в прес-релізі управління.
«Заява ряду вчених про те, що найближчим часом Україні і, зокрема Криму, загрожує могутній землетрус, є невиправданими прогнозами на рівні чуток», - сказала голова Кримської експертної ради з оцінки сейсмічної небезпеки Бела ПУСТОВИТЕНКО.
Вона зазначила, що оскільки Крим є сейсмічно активним районом, то необхідно враховувати довгострокові прогнози сейсмологів, згідно з якими, один раз у 500 років можливий землетрус інтенсивністю 8 балів. Про це треба пам`ятати при проектуванні і будівництві на півострові.
«Коли буде землетрус упродовж цих п`ятисот років і в якому місці - в Севастополі, в районі Керченської протоки чи поблизу Південного берегу Криму, - цього сказати поки що не можна», - зазначила ПУСТОВИТЕНКО.
МНС просить не поширювати «свідомо помилкову інформацію» і попереджає, що чутки про землетрус можуть заподіяти «реальну загрозу психічному стану, а у людей, страждаючих на різні форми хронічних захворювань, навіть призвести до летального результату».