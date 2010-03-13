Людина загинула під колесами потягу

Чоловік загинув під колесами вантажного составу в Бахчисараї у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників увечері 12 березня від чергової «швидкої допомоги».

За словами машиніста, чоловік лежав на залізничній колії і на його сигнали не реагував.

Особа загиблого встановлюється.

На місці події працюють працівники лінійного відділу міліції.