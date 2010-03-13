Авіапокришки намагалися вивезти з Криму під виглядом автомобільних

Вісім авіаційних покришок, які намагалися вивезти з території України під виглядом автомобільних, вилучили кримські співробітники митної і прикордонної служ в порту Євпаторії, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби.

"У вантажному автомобілі "Мерседес", в якому за документами повинні були знаходитися покришки до автомобілів, виявилися вісім покришок до авіаційної техніки", - говориться в прес-релізі.

Окрім покришок, під час оформлення порома "Бірлік-1" під прапором Панами виявлено дві тисячі пачок сигарет і тридцять три пляшки алкогольних напоїв. Контрабандисти заховали сигарети і спиртне в ніші порома.

Прикордонники і співробітники митниці склали протоколи.