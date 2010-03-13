Крим почав будувати перший з трьох катерів для «Дельта-лоцмана»

Кіль для будівництва першого з трьох лоцманських катерів для державного підприємства "Дельта-лоцман" закладено на суднобудівному заводі "Приморець" у Феодосії, повідомила прес-служба міністерства транспорту та зв’язку України.

"Перший катер планується здати в експлуатацію наприкінці жовтня 2010 року, другий – в березні 2011 року, третій – у кінці червня 2011", – йдеться у прес-релізі.

Судна будуть зроблені із алюмінієво-магнієвого сплаву.

Передбачена довжина – 15 м, ширина – 4,8 м, осадка – 1,6 м.

Двигун потужністю 533 КВт забезпечить швидкість ходу до 19-ти вузлів.

"Судна будуть витримувати висоту хвиль до 2 метрів і силу вітру до 6 балів", – заявляє мінтранс.

Будівництво катерів здійснюється в рамках програми оновлення лоцманського флоту підприємства "Дельта-лоцман" до 2015 року.

"Програма передбачає будівництво найсучасніших катерів і модернізацію тих суден, що знаходяться на балансі підприємства", – мовиться в прес-релізі.

Держпідприємство "Дельта-лоцман" створено наказом мінтрансу від 4 лютого 1998 року з метою удосконалення умов забезпечення безпеки мореплавства і впорядкування структури морських лоцманських служб у північно-західній частині Чорного моря.

Підприємство виконує будівельно-монтажні роботи на каналі Дунай – Чорне море, здійснює проводження суден у морських і річкових портах Миколаївської та Херсонської областей, забезпечує транзитний прохід суден в річкові порти на Дніпрі.

"Дельта-лоцман" має в своєму арсеналі 20 лоцманських катерів, 2 промерних катери, буксир льодового класу.