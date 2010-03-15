Спікер Криму вирішив піти

Представник Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО подав заяву про складання повноважень спікера Верховної Ради Криму, яку планується розглянути 17 березня на засіданні кримського парламенту, повідомив УНІАН голова мандатної комісії Юхим ФІКС.

«У середу буде чергове сесійне засідання, на якому буде розглянуто, в тому числі, й заяву голови Верховної Ради Криму (про відставку)», - сказав ФІКС по телефону.

Заяви про відставку також написали голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА і перший віце-спікер Григорій ІОФФЕ, сказав депутат від партії «Союз» Володимир КЛИЧНИКОВ.

У проекті порядку денного засідання ВР Криму включені питання про заяви ГРИЦЕНКА, ПЛАКІДИ, ІОФФЕ, про обрання нового спікера і призначення прем`єра.

Очікується, що спікером буде обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, депутата парламенту автономії, виконуючого обов`язки лідера кримської організації Партії регіонів.

На посаду прем`єра, швидше всього, буде висунуто Василя ДЖАРТИ, депутата Верховної Ради України, заступника голови Партії регіонів, який у ПР є куратором Криму.

ГРИЦЕНКО керує парламентом з травня 2006 року.

ПЛАКІДА очолює уряд з червня 2006 року.