Спікер Криму вирішив піти
А з ним Плакіда і Іоффе
«У середу буде чергове сесійне засідання, на якому буде розглянуто, в тому числі, й заяву голови Верховної Ради Криму (про відставку)», - сказав ФІКС по телефону.
Заяви про відставку також написали голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА і перший віце-спікер Григорій ІОФФЕ, сказав депутат від партії «Союз» Володимир КЛИЧНИКОВ.
У проекті порядку денного засідання ВР Криму включені питання про заяви ГРИЦЕНКА, ПЛАКІДИ, ІОФФЕ, про обрання нового спікера і призначення прем`єра.
Очікується, що спікером буде обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, депутата парламенту автономії, виконуючого обов`язки лідера кримської організації Партії регіонів.
На посаду прем`єра, швидше всього, буде висунуто Василя ДЖАРТИ, депутата Верховної Ради України, заступника голови Партії регіонів, який у ПР є куратором Криму.
ГРИЦЕНКО керує парламентом з травня 2006 року.
ПЛАКІДА очолює уряд з червня 2006 року.