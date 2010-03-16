Морська охорона випровадила за межі України турецьку шхуну

Морська охорона випровадила за межі України затриману за порушення правил мореплавства турецьку риболовецьку шхуну, повідомила прес-служба прикордонної служби.

Корабель морської охорони «Донбас» супроводив до територіального моря турецьку шхуну «YUSUF DEMIR OGLU», яка близько 23.00 години 15 березня вийшла за межі України.

Капітан судна сплатив близько 90 тисяч гривень компенсації.

Шхуну, яка незаконно зайшла в економзону України, вночі 12 березня виявив корабель «Донбас». Турецькі рибалки порушили вимоги українського законодавства та міжнародних правил з безпеки мореплавства. Вони йшли з вимкненими ходовими вогнями, не відповідали на запити правоохоронців та мали на верхній палубі 440 рибальських сіток по 200-300 метрів завдовжки.

Всі 13 членів екіпажу корабля - громадяни Туреччини.