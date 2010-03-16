ЄС та країни Чорного моря взялися захищати довкілля

Країни Чорного моря та Євросоюз заявляють про намір якнайшвидше приступити до реалізації проектів із захисту природного середовища.

“(Учасники) підкреслили необхідність якнайшвидшого втілення політичних зобов’язань в конкретні та специфічні дії шляхом реалізації спільних проектів, що відповідають як національним, так і регіональним пріоритетам, враховуючи взаємозалежність в сфері захисту навколишнього середовища”, - йдеться у спільній заяві, схваленій сьогодні за підсумками міністерської конференції із започаткування природоохоронного партнерства в рамках Стратегії ЄС для Чорного моря - “Чорноморській синергії”, передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.

Учасники конференції підкреслили необхідність конкретних дій для збереження біорізноманітності, управління береговими зонами та річковими басейнами, моніторингу та досліджень.

У документі привітали участь ЄС, зусилля Румунії із започаткування природоохоронного партнерства, а також Організації чорноморського економічного співробітництва та Комісії захисту Чорного моря від забруднення.