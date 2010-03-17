Екс-мер Макіївки очолив уряд Криму

12:25, 17 березня 2010
Крым
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Обіцяє, що в радміні не буде засилля донецьких...

Головою Ради міністрів Криму обраний Василь ДЖАРТИ, заступник керівника Партії регіонів, що опікується автономією по партійній лінії.

За його призначення проголосували 82 з 89 депутатів, присутніх на пленарному засіданні кримського парламенту в середу. Всього у ВР автономії 100 депутатів.

Парламент в середу прийняв відставку представника Партії регіонів Віктора ПЛАКІДИ з посади керівника кримського уряду.

ДЖАРТИ спростував чутки, що в уряді автономії буде засилля працівників з Донецької області.

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