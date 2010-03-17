Уряд очолив заступник голови ПР
12:40, 17 березня 2010Крым
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Засилля донецьких не буде?
|Зміна кримської влади: новий керівник уряду Василь Джарти та старий - Віктор Плакіда
За його призначення проголосували 82 з 89 депутатів, присутніх на пленарному засіданні кримського парламенту в середу. Всього у ВР автономії 100 депутатів.
Парламент в середу прийняв відставку представника Партії регіонів Віктора ПЛАКІДИ з посади керівника кримського уряду.
ДЖАРТИ спростував чутки, що в уряді автономії буде засилля працівників з Донецької області.
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