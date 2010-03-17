Спікер назвав першочергові завдання

Першочерговими завданнями нової влади Криму є розробка антикризової програми і підготовка програми соціально-економічного розвитку регіону терміном на п`ять років, заявляє новообраний спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ.

«Нам потрібна потужна, серйозна антикризова програма, котра за часом має короткий термін дії, щоб економіка реально почала дихати», - сказав він журналістам.

Насамперед вона має допомогти будівництву, курортній сфері і сільському господарству.

«Уряд АЗАРОВА (Кабмін) активно займається опрацюванням цих питань спільно з нашим урядом», - сказав КОНСТАНТИНОВ.

«Складніше питання - підготовка програми соціально-економічного розвитку Криму на п`ять років, на термін дії нашого президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Над документом треба добре попрацювати. Ми хочемо дати сигнал інвесторам, що ситуація в Криму кардинально змінилася», - зазначив керівник кримського парламенту.

КОНСТАНТИНОВ заявив, що інвестиційний клімат регіону має змінитися «в короткий період часу». «Тоді ми можемо чекати поліпшення економіки і взагалі загальної ситуації вже на початок осені», - сказав він.

17 березня кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА з посади спікера і призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації Партії регіонів, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» КОНСТАНТИНОВА.