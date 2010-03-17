Спікер назвав першочергові завдання
Економіку відкачають восени?
|Новий спікер Володимир Константинов. Фото УНІАН
«Нам потрібна потужна, серйозна антикризова програма, котра за часом має короткий термін дії, щоб економіка реально почала дихати», - сказав він журналістам.
Насамперед вона має допомогти будівництву, курортній сфері і сільському господарству.
«Уряд АЗАРОВА (Кабмін) активно займається опрацюванням цих питань спільно з нашим урядом», - сказав КОНСТАНТИНОВ.
«Складніше питання - підготовка програми соціально-економічного розвитку Криму на п`ять років, на термін дії нашого президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Над документом треба добре попрацювати. Ми хочемо дати сигнал інвесторам, що ситуація в Криму кардинально змінилася», - зазначив керівник кримського парламенту.
КОНСТАНТИНОВ заявив, що інвестиційний клімат регіону має змінитися «в короткий період часу». «Тоді ми можемо чекати поліпшення економіки і взагалі загальної ситуації вже на початок осені», - сказав він.
17 березня кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА з посади спікера і призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації Партії регіонів, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» КОНСТАНТИНОВА.