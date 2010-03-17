Шефа міліції Севастополя звільнили

Генерал-майора міліції Валерія ПЄТУХОВА звільнено з посади начальника міліції Севастополя.

«Підписано наказ про моє звільнення у відставку», - сказав силовик на прес-конференції у Севастополі в середу.

ПЄТУХОВУ відоме ім`я кандидата на посаду, але називати його він відмовився.

«Страшно називати. Ви знаєте, такий калейдоскоп, так швидко змінюються події. Одному обіцяють, потім приходить інший... Радий, що ця людина приходить. Ми разом із ним працювали», - сказав екс-керівник.

ПЄТУХОВ двічі очолював міліцію Севастополя: у 2005-2006-х і в 2007-2010-х роках. У 2006 році його було звільнено у відставку, але в грудні 2007 року знову було призвано до лав міліції.

В серпні минулого року ПЄТУХОВУ виповнилося 60 років.