Чи пишаються українці своїм громадянством (опитування)

17,9% українців не пишаються своїм громадянством, 77,1% - пишаються, свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

5% не змогли відповісти на таке запитання.

Більше половини українців - 55,9% - проголосували б за державний нейтралітет України, якби сьогодні проходив референдум. Проти проголосували б 13,7% опитаних, майже стільки ж - 13,9% - не змогли відповісти на запитання. 16,5% не брали б участі в голосуванні.

44,6% респондентів хотіли б через 20 років бачити Україну окремою незалежною державою, 26,2% - частиною союзу з Росією, 21,1% - частиною Європейського Союзу. Не змогли відповісти на запитання 8,1% респондентів.

15-16 березня за випадковою вибіркою опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.