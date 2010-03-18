Янукович звільнив командувача ВМС
09:18, 18 березня 2010Крым
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Адмірал керував флотом з 2006 року
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив адмірала Ігоря ТЕНЮХА з посади командувача Військово-морських сил України. Глава держави підписав указ.
"Звільнити адмірала ТЕНЮХА з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України та зарахувати у розпорядження міністра оборони України", - йдеться в указі, текст якого розміщено на сайті президента.
ТЕНЮХ керував ВМС з березня 2006 року.
За даними джерел УНІАН, він написав рапорт про звільнення у запас, аргументуючи це морально-етичними причинами.
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