Янукович звільнив командувача ВМС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив адмірала Ігоря ТЕНЮХА з посади командувача Військово-морських сил України. Глава держави підписав указ.

"Звільнити адмірала ТЕНЮХА з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України та зарахувати у розпорядження міністра оборони України", - йдеться в указі, текст якого розміщено на сайті президента.

ТЕНЮХ керував ВМС з березня 2006 року.

За даними джерел УНІАН, він написав рапорт про звільнення у запас, аргументуючи це морально-етичними причинами.