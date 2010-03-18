Могильов погрожує вигнати бізнесменів з міліції

Співробітники міліції не повинні займатися бізнесом, заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Ті, хто працює в міліції, мають зрозуміти одне: бізнес і міліція - різні речі... Люди у погонах повинні займатися міліційною роботою», - сказав міністр на зустрічі з особовим складом кримського управління МВС у Сімферополі.

«Ті, хто прийшли в міліцію займатися бізнесом, різними його видами: кримінальними або легальними, - мають з міліції піти. Хто не хоче цього робити, того виженемо, а то і більш жорстко поводитимемося», - підкреслив МОГИЛЬОВ.

Його було призначено міністром внутрішніх справ України 11 березня.