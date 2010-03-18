Міліцію Севастополя очолив борець з бандитизмом

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ призначив Олександра ТАНЧУКА начальником міліції Севастополя замість звільнего з цієї посади Валерія ПЄТУХОВА.

МОГИЛЬОВ у четвер представив нового керівника особовому складу севастопольської міліції.

ТАНЧУК - 1967 року народження. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1991 році.

Працював на різних посадах в міліції в Донецькій області, пізніше - в Києві, потім - у Криму. Так, з вересня 2001 по листопад 2003 року був заступником начальника кримського УБОЗ, з листопада 2003 по березень 2007 року - заступником глави УБОЗ Севастополя. У 2007 році, коли МОГИЛЬОВ очолював кримське управління МВС, ТАНЧУК був начальником УБОЗ автономії.

ПЄТУХОВ двічі очолював управління міліції Севастополя: у 2005-2006 і в 2007-2010 роках. У 2006 році його відправили у відставку, але в грудні 2007 року знову призвали в ряди міліції.