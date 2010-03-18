Кримського екс-спікера послали до Херсону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Верховної ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.

«Мені мої помічники сказали, що це - штрафний батальйон, але я говорю їм: це - ударна група», - прокоментував ЯНУКОВИЧ кадрове рішення під час зустрічі з керівниками автономії у Сімферополі/

17 березня кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів ГРИЦЕНКА з посади спікера й призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації ПР, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» Володимира КОНСТАНТИНОВА.

ГРИЦЕНКО керував ВР автономії з травня 2006 року.