Кримського екс-спікера послали до Херсону
14:43, 18 березня 2010Крым
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«Помічники сказали мені: це - штрафний батальйон, але я говорю їм: це - ударна група», - сказав Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Верховної ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.
«Мені мої помічники сказали, що це - штрафний батальйон, але я говорю їм: це - ударна група», - прокоментував ЯНУКОВИЧ кадрове рішення під час зустрічі з керівниками автономії у Сімферополі/
17 березня кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів ГРИЦЕНКА з посади спікера й призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації ПР, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» Володимира КОНСТАНТИНОВА.
ГРИЦЕНКО керував ВР автономії з травня 2006 року.
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