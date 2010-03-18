Центр прислав до Криму нового прокурора, а старого забере собі

Прокурором Криму призначено Степана МОЛИЦЬКОГО замість Володимира БОЙКА.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представив нового начальника в четвер в Сімферополі.

«Він має великий досвід роботи, людина - високопрофесійна, принципова. Думаю, він на місці там (у Криму) буде», - сказав по телефону кореспондентові УНІАН керівник прес-служби генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

МЕДВЕДЬКО заявив, що БОЙКА призначено на посаду першого заступника начальника головного слідчого управління генпрокуратури, повідомила по телефону УНІАН керівник прес-служби кримської прокуратури Наталія БОЯРКІНА.

БОЙКО очолював прокуратуру Криму з лютого 2008 року.

МОЛИЦЬКИЙ до призначення на посаду в Криму працював начальником управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, генпрокуратури. Раніше він обіймав різні посади в прокуратурах Донецька, Донецької і Харківської областей, очолював прокуратуру Сумської області.

17 березня парламент Криму дав згоду на призначення МОЛИЦЬКОГО прокурором автономії.