У кримській СБУ - новий керівник

У Севастополі теж

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ТОЦЬКОГО начальником управління Служби безпеки України в Криму, звільнивши з посади Володимира ПШЕНИЧНОГО. ПШЕНИЧНИЙ очолював кримське СБУ з грудня 2006 року. Його призначив Віктор ЮЩЕНКО. ТОЦЬКИЙ до призначення працював заступником глави кримського управління спецслужби. Начальником управління СБУ у Севастополі ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ЯКИМЕНКА, звільнивши з посади Михайла САЛЬВУ.

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