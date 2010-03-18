У кримській СБУ - новий керівник
18:31, 18 березня 2010Крым
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У Севастополі теж
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ТОЦЬКОГО начальником управління Служби безпеки України в Криму, звільнивши з посади Володимира ПШЕНИЧНОГО.
ПШЕНИЧНИЙ очолював кримське СБУ з грудня 2006 року. Його призначив Віктор ЮЩЕНКО.
ТОЦЬКИЙ до призначення працював заступником глави кримського управління спецслужби.
Начальником управління СБУ у Севастополі ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ЯКИМЕНКА, звільнивши з посади Михайла САЛЬВУ.
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