Янукович таки вибив «око» Ющенка
19:01, 18 березня 2010Крым
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Леоніда ЖУНЬКА з посади постійного представника глави держави в Криму. Указ розміщено на президентському сайті.
ЖУНЬКА було призначено наприкінці січня 2008 року тодішним президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.
Цікаво, що у четвер у другій половині дня після візита ЯНУКОВИЧА до Криму заступник керівника аналітико-інформаційної служби представництва Людмила МОХОВА заявила УНІАН, що ЖУНЬКО збереже свою посаду за нового глави держави
«Леонід Михайлович залишається на своїй посаді постійного представника президента в автономії, представлятиме ЯНУКОВИЧА», - сказала вона по телефону.
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