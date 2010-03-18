Янукович таки вибив «око» Ющенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Леоніда ЖУНЬКА з посади постійного представника глави держави в Криму. Указ розміщено на президентському сайті.

ЖУНЬКА було призначено наприкінці січня 2008 року тодішним президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Цікаво, що у четвер у другій половині дня після візита ЯНУКОВИЧА до Криму заступник керівника аналітико-інформаційної служби представництва Людмила МОХОВА заявила УНІАН, що ЖУНЬКО збереже свою посаду за нового глави держави

«Леонід Михайлович залишається на своїй посаді постійного представника президента в автономії, представлятиме ЯНУКОВИЧА», - сказала вона по телефону.