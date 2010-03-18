Донецькі захопили Крим - БЮТ

Кадрові призначення в Криму свідчать про експансію вихідців з Донбасу, заявив голова кримської організації БЮТ, депутат Верховної ради України Андрій СЕНЧЕНКО.

«В черговий раз кримчан використали як сіру масу для донецької експансії. Всі ключові посади - в органах влади, прокуратурі та міліції - віддають людям, які так чи інакше пов’язані з Донецьком», - цитує СЕНЧЕНКА прес-служба БЮТ.

Він вважає, що найближчим часом вихідці з Донбасу приберуть до рук місцеві заводи та підприємства. «Особливо це стосується тих стратегічних об’єктів і територій, які знаходяться біля моря і мають значні ресурси», - зазначив депутат.

Бютівець вважає, що Крим став заручником бізнес-інтересів олігархічних кланів Партії регіонів. «Те, що відбувається в Криму сьогодні, я інакше ніж захопленням і дерибаном назвати не можу. Нова влада показала, що думає лише про своє особисте збагачення, тому з перших днів почала нахабно і цинічно ділити посади і ресурси», - заявив СЕНЧЕНКО.

У Криму цього тижня змінилися керівники парламенту і уряду, призначені нові силовики.

Спікером парламенту обраний Володимир КОНСТАНТИНОВ (член Партії регіонів, екс-керівник корпорації «Укрросбуд»), прем`єром - Василь ДЖАРТИ (заступник голови Партії регіонів, куратор Криму від ПР), начальником міліції призначений Олександр ПРОСОЛОВ, прокурором - Степан МОЛИЦЬКИЙ, керівником регіонального управління СБУ - Володимир ТОЦЬКИЙ.

ДЖАРТИ та ПРОСОЛОВ - уродженці Донецької області.

МОЛИЦЬКИЙ працював в прокуратурах різних регіонів України, зокрема, Донецької області.