Парламент змінив склад президії

Парламент Криму змінив склад своєї президії.

Представники фракції «Блоку Юлії Тимошенко» позбулися двох посад, як вони самі говорять, «з політичних мотивів». БЮТ знаходиться в «конструктивній опозиції» до коаліції в парламенті.

На посаду першого віце-спікера повернувся лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ, звільнений у жовтні 2009 року. Відтоді до середини березня 2010-го першим заступником керівника парламенту працював член Партії регіонів Григорій ІОФФЕ. ІОФФЕ - соратник Анатолія ГРИЦЕНКА, спікера-регіонала, котрий пішов у відставку, - написав заяву про залишення ним віце-спікерської посади, яку парламент задовольнив 17 березня.

ІОФФЕ повернувся в крісло керівника мандатної комісії кримського парламенту, яке він займав до жовтня 2009-го.

Депутат з фракції «Солідарність» Юхим ФІКС, який керував мандатною комісією з жовтня 2009-го, обійняв посаду голови комісії з культури і спорту, з якої звільнено бютівця Юрія МОГАРИЧОВА.

Головою комісії з науки і освіти обрана депутат з фракції «Солідарність» Галина ГРЖИБОВСЬКА, замість звільненої з цієї посади депутата-«регіонала» Валентини ТУМАНОВОЇ.

Парламентарій з фракції «Союз» Світлана САВЧЕНКО повернулася в крісло голови парламентської комісії із соцпитань і охорони здоров`я, якого вона позбулася в жовтні 2009-го. З посади звільнена член фракції БЮТ Тетяна ЗВЄРЄВА.

Представник фракції «Союз» Володимир КЛИЧНИКОВ очолив комісію з аграрних і земельних питань, з посади звільнений член фракції «Курултай-Рух» Абмажит СУЛЕЙМАНОВ. Він призначений головою нової комісії - з питань соціального розвитку села.

Депутат від ПР, колишній перший віце-прем`єр уряду автономії Микола КОЛІСНИЧЕНКО очолив комісію з місцевого самоврядування, з цієї посади звільнений його однопартієць Павло ІЄНО.

«Регіонал» Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ керуватиме комісією з правових питань і надзвичайних ситуацій замість представниці фракції Блока Вітренко «Народна опозиція» Людмили ЛУБІНОЇ. Вона очолила новостворену комісію - з питань протидії корупції.

Решта членів президії зберегли посади.

Раніше зміни в президії парламенту відбулися в жовтні 2009 року: були звільнені опоненти ГРИЦЕНКА, котрі добивалися його відставки, при цьому соратники тодішнього спікера і представники БЮТ одержали посади в президії.

17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКИДИ з посад спікера і прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.