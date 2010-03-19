Прем`єр не впевнений у ефективності уряду, який йому дістався

Новий прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ не може оцінити якісний склад Ради міністрів автономії, оскільки поки не знає багатьох його працівників.

17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера й прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТІНОВА і Василя ДЖАРТИ.

19 березня парламент призначив нових міністрів туризму, праці, аграрної політики, транспорту, промислової політики, голів республіканських комітетів із водогосподарського будівництва, у справах релігій, віце-прем`єрів - при цьому число заступників голови Радміну зросло з шести до дев`яти. Рішення щодо збільшення кількісті віце-прем`єрів ініціював не прем`єр, а коаліція у ВР автономії.

«На жаль, на цьому етапі я дуже багатьох людей, яких призначено або які залишилися (від попереднього керівника уряду) у виконавчій владі, в Радміні, не знаю. Я повинен із ними попрацювати, поспілкуватися», - сказав ДЖАРТИ журналістам після засідання парламенту.

Він має намір оцінювати підлеглих за професійними якостями, а не за ступенем впливовості або національністю.

На запитання, що очікує чиновників, які не виправдають довіри, прем`єр відповів: «Шукатимуть собі (нову) роботу».

«Якщо людина професіонал - немає питань, якщо ні - я перший ініціюватиму його звільнення», - сказав ДЖАРТИ.

«Ми зустрінемося з вами за два тижні. Повірте, буде інша розмова, трохи менше буде усмішок у моїх так званих заступників», - сказав прем`єр журналістам.