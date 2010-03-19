Вибори мерів пропонують провести в день Жовтневої революції

Провести місцеві вибори 7 листопада пропонує депутат Верховної Ради України від фракції Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК.

Проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (07 листопада 2010 року)”, зареєстровано у ВР.

Поки на сайті парламенту немає повного тексту проекту постанови та супровідних документів до нього.

16 лютого Верховна Рада скасувала постанову про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня. Рішення депутати мотивували відсутністю бюджету і, відповідно, коштів на проведення виборів.