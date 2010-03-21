Трагедія поблизу АЕС: загинув чоловік
14:20, 21 березня 2010Крым
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Плита впала під час розбирання споруд
Чоловік загинув у східному Криму від травм, отриманих під час самовільного розбирання будівельних споруд, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 20 березня недалеко від АЕС.
Як відомо, поблизу міста Щолкіне знаходиться недобудована атомна електростанція. Її будівництво було заморожено після чорнобильської катастрофи.
На чоловіка впала залізобетонна плита.
Постраждалого відвезли до лікарні. Там він помер.
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