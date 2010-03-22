ВАЗ влетів в дерево, загинув хлопець

Одна людина загинула і одна отримала травми в результаті наїзду автомобіля на дерево в Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримської державтоінспекції.

Водій автівки ВАЗ не вибрав безпечну швидкість руху, легковик виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

Загинув 17-річний пасажир.

24-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і рану ока.

Аварія сталася в ці вихідні в Нижньогірському районі.