Чоловіку снарядом відірвало ноги
11:37, 22 березня 2010Крым
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Нещасний випадок у Севастополі
29-річного чоловіка тяжко поранено у Севастополі через необережне поводження, найімовірніше, з артилерійським снарядом часів Великої Вітчизняної війни, повідомила прес-служба міського управління МНС.
Постраждалий був доставлений у лікарню з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок, опіки обличчя і очей".
Нещасний випадок стався 21 березня.
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