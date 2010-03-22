Чоловіку снарядом відірвало ноги

11:37, 22 березня 2010
Крым
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Нещасний випадок у Севастополі

29-річного чоловіка тяжко поранено у Севастополі через необережне поводження, найімовірніше, з артилерійським снарядом часів Великої Вітчизняної війни, повідомила прес-служба міського управління МНС.

Постраждалий був доставлений у лікарню з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок, опіки обличчя і очей".

Нещасний випадок стався 21 березня.

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