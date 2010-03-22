На кримських дорогах порахують ями

Співробітники державтоінспекції почали весняне обстеження доріг півострова. Операція під назвою "Дорога" триватиме до 20 квітня, повідомила прес-служба кримської ДАІ.

Її мета – перевірити стан вулиць і доріг, підготувати їх до курортного сезону-2010. Також даішники обстежать об`єкти дорожнього сервісу: заправки, придорожні магазини і кафе.

"Різкі коливання температури і опади негативно вплинули на дорожнє покриття. Дороги півострова покрилися тріщинами і ямами. Після зими виявилися пошкодженими значна частина розділових смуг і технічних засобів регулювання руху: знаки, світлофори. Розмітка також вимагає оновлення", – говориться в релізі.

Після перевірки доріг співробітники державтоінспекції закликають посадових осіб комунальних організацій усунути недоліки. "Тих, хто не відреагує на розпорядження, працівники ДАІ притягнуть до адміністративної відповідальності", – попередила прес-служба.