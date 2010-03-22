Євпаторія до літа замінить маршрутки

18:10, 22 березня 2010
Крым
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Водіям видадуть форму і бейджи?

Євпаторія перед курортним сезоном замінить старі маршрутні таксі на автобуси марки "Богдан" або інші, схожі на них за рівнем комфортності, повідомляє міський портал "Каламіт". 

"На зміну стареньким "Газелям" в місто прийдуть близько 50-ти зручних автобусів", - говориться в повідомленні. 

В першу чергу, Євпаторія планує поміняти транспорт на маршрутах №6, 9, 13, тобто, тих, які йдуть в санаторну і пляжну зони міста. 

Водії нових автобусів повинні виконати вимогу конкурсної комісії - мати формений одяг і "бейджи" з вказівкою імені, прізвища і посади, повідомляє портал.

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