Євпаторія до літа замінить маршрутки

Євпаторія перед курортним сезоном замінить старі маршрутні таксі на автобуси марки "Богдан" або інші, схожі на них за рівнем комфортності, повідомляє міський портал "Каламіт".

"На зміну стареньким "Газелям" в місто прийдуть близько 50-ти зручних автобусів", - говориться в повідомленні.

В першу чергу, Євпаторія планує поміняти транспорт на маршрутах №6, 9, 13, тобто, тих, які йдуть в санаторну і пляжну зони міста.

Водії нових автобусів повинні виконати вимогу конкурсної комісії - мати формений одяг і "бейджи" з вказівкою імені, прізвища і посади, повідомляє портал.